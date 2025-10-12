Dolar
Dünya

İsrail, Batı Şeria’da serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin ailelerini tehdit etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı ve serbest bırakılması planlanan esirlerin ailelerini, herhangi bir kutlama ya da sevinç gösterisinde bulunmamaları konusunda tehdit etti.

Aysar Alais, Mehmet Nuri Uçar  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İsrail, Batı Şeria’da serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin ailelerini tehdit etti Fotoğraf: Alaa Y. M. Abumohsen/AA

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA ile yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri baskın yaptığı bölgelerde Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı, ev eşyalarına zarar verdi ve en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Serbest bırakılacak esirler için kutlama yasağı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında, Hamas hareketiyle yapılması beklenen esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılması muhtemel kişilerin evlerine baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri aileleri fotoğraf çekmemeleri, Filistin bayrakları asmamaları, serbest bırakılan esirler için tören ve kutlama düzenlememeleri ve direniş hareketine ya da Gazze’ye övgüde bulunmamaları yönünde tehdit etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

