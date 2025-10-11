Dolar
Dünya

ABD Temsilcisi Witkoff'un Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'yu övmesini İsrailli kalabalık yuhaladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Tel Aviv'deki meydanda konuşma yaparken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu övmesini İsrailli kalabalık yuhaladı.

Faruk Hanedar, Enes Canlı  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
ABD Temsilcisi Witkoff'un Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'yu övmesini İsrailli kalabalık yuhaladı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Witkoff, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının "Esirler Meydanı" adı verilen meydanda düzenlediği gösteriye katıldı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'e gelen ve Tel Aviv'deki gösteride İsraillilere seslenen Witkoff, uzun süre alkışlar nedeniyle konuşmasına başlayamadı.

"Sayın Başkan (ABD Başkanı Trump) da keşke burada olsaydı." ifadesini kullanan Witkoff'un konuşması, sık sık kalabalık tarafından alkışlarla kesildi.

Witkoff, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bahsettiğinde ise meydandaki İsrailliler yuhaladı.

Netanyahu'nun adı her geçtiğinde tepki gösteren kalabalık, Netanyahu karşı protestolarda sıkça kullanılan "utan, utan, utan" şeklinde İbranice slogan attı.

Witkoff, kalabalığın tepkisinin sürmesi üzerine "Siz nasıl düşünürsünüz bilemem." diyerek, Netanyahu'nun sürece katkı sunduğunu öne sürdü.

Sahnede Witkoff'un arkasında yer alan Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'ın bu sırada tebessümle bakışması dikkati çekti.

Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Witkoff, konuşması sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD ile birlikte, anlaşmaya ulaşılmasında arabuluculuk yapan ülkelerin çabalarına işaret eden Witkoff, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan (Başbakan) Şeyh Muhammed, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye teşekkür ederiz." dedi.

Ardından kürsüye çıkan Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in sözleri de sık sık alkışlarla kesildi. Kushner'in "Bu süreçte Gazze'deki insanlar da çok acı çekti." sözlerini ise kalabalıktan az bir kesim alkışladı.

Kushner, İsrail askerlerini tebrik etti, bugüne onlar sayesinde gelindiğini öne sürdü. İsrailliler, Kushner'in bu sözlerini coşkulu alkışlarla karşıladı.

