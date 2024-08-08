Japonya'nın güneybatısında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında yerel saatle 16.43'te 7,1 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.
Açıklamada, depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
• Kara yollarında yarıklar oluştu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 8, 2024
• Koçi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı
• Can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor
Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/yDTAXW5Umd pic.twitter.com/q2VAEFCOsx
Japon yetkililer de Koçi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yayınladı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.