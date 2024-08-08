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Dünya

Japonya'nın güneybatısında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeynep Katre Oran  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Japonya'nın güneybatısında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında yerel saatle 16.43'te 7,1 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.

Açıklamada, depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Japon yetkililer de Koçi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yayınladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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