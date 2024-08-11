Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "büyük deprem" uyarısı devam ediyor
Japonya'da 8 Ağustos'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "büyük deprem" uyarısının devam ettiği bildirildi.
Ankara
Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, ülkenin Pasifik kıyısı boyunca meydana gelebilecek "büyük deprem" için verilen uyarının geçerli olduğunu açıkladı.
Şu ana kadar yer kabuğu gerginliğinde düzensiz değişiklik gözlemlenmediğini belirten yetkililer, 29 eyaletteki 707 belediyeden olası bir afete hazırlık durumlarını kontrol etmelerini istedi.
• Kara yollarında yarıklar oluştu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 8, 2024
• Koçi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı
• Can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor
Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/yDTAXW5Umd pic.twitter.com/q2VAEFCOsx
Yetkililer, Nankai Yarığı'nda büyük bir deprem olasılığının normalden daha yüksek olduğuna dikkati çekti.
Ülkede, 8 Ağustos'ta Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremden saatler sonra JMA, Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük deprem" meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu açıklamıştı.
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