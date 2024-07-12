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Dünya

Japonya, NATO ile güvenlik alanında daha geniş işbirliği hedefliyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Avro-Atlantik bölgesi odaklı askeri ittifak NATO ile güvenlik alanında daha geniş işbirliği hedefliyor.

Ahmet Furkan Mercan  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Japonya, NATO ile güvenlik alanında daha geniş işbirliği hedefliyor

Tokyo

Başbakan Kişida, ABD'de katıldığı NATO Liderler Zirvesi sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Japon lider, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin, Avro-Atlantik bölgesi odaklı askeri ittifak NATO ile güvenlik alanında daha geniş işbirliğinin sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Kişida, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF), Avrupa-Atlantik bölgesinde NATO birlikleriyle ortak tatbikat düzenleyeceğini aktardı.

Japonya ve NATO'nun "hassas istihbarat paylaşımı prosedürlerini güçlendireceğini" dile getiren Kişida, "Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenlik ortamları, artık birbirinden ayrılamaz." dedi.

Kişida, dezenformasyonla mücadelede, NATO ile daha geniş işbirliği planladıklarını kaydederek, ülkesinin NATO'ya bağlı bir araştırma tesisine uzman göndereceğini bildirdi.

Ülkesinin Mart 2025 sonuna kadar NATO üyelerinin katılımıyla uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacağını belirten Kişida, siber saldırılarla mücadele kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Japonya'nın, NATO liderliğindeki tatbikatlara katılacağını anlattı.

Washington'da, 9-11 Temmuz'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Avustralya liderleri davet edilmişti.

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