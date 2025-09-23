Dolar
41.41
Euro
48.91
Altın
3,784.62
ETH/USDT
4,194.70
BTC/USDT
112,950.00
BIST 100
11,356.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO, Rusya'nın Estonya'nın hava sahası ihlalini kınadı

NATO, Estonya'nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesi üzerine yapılan toplantının ardından, söz konusu müdahaleyi kınayarak bunun Rusya'nın giderek artan sorumsuz davranışlarından biri olduğunu bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
NATO, Rusya'nın Estonya'nın hava sahası ihlalini kınadı

Brüksel

NATO Konseyi, Rusya'nın 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahasını ihlali üzerine büyükelçiler düzeyinde toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı'nın (SACEUR), üç silahlı Rus MiG-31 uçağının Estonya hava sahasını on dakikadan uzun süre ihlal ettiğine ilişkin Konseye bilgi verdiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, NATO’nun tepkisinin hızlı ve kararlı olduğu, müttefik uçakların derhal havalanıp söz konusu uçakları Estonya hava sahasından çıkardığı ifade edildi.

Bu ihlalin Rusya’nın "giderek artan sorumsuz davranışlarının bir parçası" olduğuna işaret edilen açıklamada, Konsey’in son iki hafta içinde ikinci kez 4. madde kapsamında toplandığı hatırlatıldı.

Açıklamada Finlandiya, Letonya, Litvanya, Norveç ve Romanya’nın da yakın dönemde benzer ihlaller yaşadığına dikkat çekilerek hava sahası ihlal edilen tüm müttefiklerle tam dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Rusya’nın "tırmandırıcı ve tehlikeli bu eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşıdığına" işaret edilen açıklamada, bu eylemlerin yanlış hesaplamalara yol açtığı, bu nedenle derhal sona ermesi gerektiği kaydedildi.

NATO’nun Rusya’nın pervasız eylemlerine vereceği yanıtın güçlü olmaya devam edeceği ifade edilerek, caydırıcılık ve savunma kapasitesinin, özellikle hava savunması alanında artırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Rusya’nın hiçbir şüphesi olmamalıdır. NATO ve müttefikler, uluslararası hukuk çerçevesinde, kendimizi savunmak ve her yönden gelebilecek tehditleri caydırmak için gerekli tüm askeri ve askeri olmayan araçları kullanacaktır." ifadesine yer verildi.

NATO’nun tepkilerinin zamanlamasını ve kapsamını kendi seçimine göre sürdüreceğine, 5. maddeye bağlılığın ise sarsılmaz olduğuna vurgu yapılarak müttefiklerin Rusya’nın bu ve benzeri sorumsuz eylemleriyle caydırılamayacağının altı çizildi.

Rusya'nın hava sahası ihlalleri

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti. Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın sahasının Rus jetlerince ihlal edildiği, NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de sel ve heyelan nedeniyle Camili'de mahsur kalan turistler helikopterlerle tahliye edildi
Ankara'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Denizli'de yangınlarda zarar gören alanlar 2 milyon 556 bin fidanla yeşillendirilecek
Marmara Bölgesi'nde perşembeden itibaren yağış bekleniyor

Benzer haberler

NATO, Rusya'nın Estonya'nın hava sahası ihlalini kınadı

NATO, Rusya'nın Estonya'nın hava sahası ihlalini kınadı

NATO Konseyi Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesini görüşecek

Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu

Küçük ihlaller, büyük güvensizlik: NATO-Rusya arasında neler oluyor?

Küçük ihlaller, büyük güvensizlik: NATO-Rusya arasında neler oluyor?
Kremlin: NATO fiilen Rusya ile savaş halinde

Kremlin: NATO fiilen Rusya ile savaş halinde
ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Shea: NATO topraklarının her karışını savunacağız

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Shea: NATO topraklarının her karışını savunacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet