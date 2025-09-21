Dolar
logo
Gündem

Bakan Ersoy: Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Japonya ile turizm ve kültür alanındaki işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Sefa Bilgitekin  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Bakan Ersoy: Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Ankara

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yüzlerce yıllık Türk-Japon dostluğunda önemli bir ziyaretin geride kaldığını aktaran Ersoy, Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın, Bakanlığın daveti üzerine geldiği Türkiye'de hem gönüllere dokunduğunu hem de dostluklarının gelişimine önemli bir imza attığını kaydetti.

Ersoy, İstanbul, Ankara ve Kırşehir temaslarının ardından Şanlıurfa'ya uğrayan Altes Prensesi'nin, halkın sıcak misafirperverliğiyle ağırlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'de ortaya çıkartılan 11 bin yıllık insan heykelini bizzat inceleyen Prenses Akiko ile Ayanlar Kazısı için ilk kazmayı birlikte vurduk. Harbetsuvan ve Karahantepe'yi de ziyaret eden Japon Prenses ve heyeti, Neolitik Çağ araştırmalarındaki ortaklığımızın derinliğini bir kez daha ortaya koydu. Japonya ile turizm ve kültür alanındaki işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak. Mikasa ailesinin üç kuşaktır süren dostluğu, Türkiye-Japonya ilişkilerinin daha da güçlenmesi için ilham verici bir zemin sunuyor."

Bakan Ersoy, paylaşımında davetlerini kabul edip ülkeyi ziyaret eden Altes Prensesi'ne teşekkür etti.

Bakan Ersoy: Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak

