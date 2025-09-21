Dolar
logo
Kültür

"Kuğu Gölü" balesi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sahnelendi

Zarafetin ve aşkın simgesi "Kuğu Gölü" balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yorumuyla 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
"Kuğu Gölü" balesi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sahnelendi Fotoğraf: Ayşe Şensoy Boztepe/AA

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalde, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın sahneye taşıdığı "Kuğu Gölü" balesinin orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı üstlendi.

Başrollerde, Türk bale sanatının tanınan ismi Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü Meriç Sümen'in "Kraliçe" rolü, Berfu Elmas'ın "Odette-Odile" yorumu ve Batur Büklü'nün "Prens Siegfried" performansıyla sahne aldığı eserde, Nuri Arkan "Von Rothbart", Berkay Günay "Benno" rolüyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Ricardo Amarante'nin koreografisiyle yeniden hayat bulan eser, Ferhat Karakaya'nın dekor tasarımı ve Serdar Başbuğ'un kostümleriyle görsel şölen sundu. Temsili izlemek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

"Bu seneyi çok nitelikli eserlerle organize etmeye çalıştık"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, temsil öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneyi çok nitelikli eserlerle organize etmeye çalıştıklarını, Turandot ve Zorba'nın ardından şimdi de Kuğu Gölü'nün sahneye taşındığını söyledi.

Festivale sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Sağtürk, "Kuğu Gölü balesi Çaykovski'nin en bilinen, en değerli eserlerinden bir tanesi. Aspendos'a da çok yakışacağını düşündük. Tabi prömiyer olduğu için herkes çok heyecanlı. Genel provası çok güzel geçti. Bugün de kapalı gişe. Aspendos tamamen dolu. Devamında Don Kişot, Tosca ve La Traviata ile festivalimizi tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Temsili, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Lyutkov, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan ve çok sayıda sanatsever izledi.

