logo
Kültür

Timbriada Antik Kenti'ndeki kazılarda kiler ve aşevi ortaya çıkarıldı

Isparta'nın Aksu ilçesindeki 2 bin 200 yıllık Timbriada Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, kiler ve aşevi olarak kullanılmış yapılar tespit edildi.

Bahadır Arıcı  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Isparta

Isparta

Milattan önce 2. yüzyılda Asartepe yamaçlarına kurulmuş olan, yaklaşık 2 kilometrelik alana yayılarak Pisidia bölgesinin önemli merkezlerinden olan antik kentte, Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Özcan başkanlığında kazılar devam ediyor.

Kazılar, antik kentteki kilisenin çevresinde yoğunlaşıyor.

Prof. Dr. Özcan, AA muhabirine, bölgede 5 yıldır kazı çalışması yaptıklarını söyledi.

Antik kentin merkezi olarak bilinen kilesinin yaklaşık 30 metre batısında sondaj gerçekleştirdiklerini aktaran Özcan, "Sondaj çalışmamızda bir kısmı kiler, bir kısmı da aşevi olarak kullanılan bir yer gördük. Bu durum Geç Antik Dönem'de kilisenin artan önemine işaret ediyor. Çalışmamızda ne kadar karbonlaşmış olsa da bazı tohum ya da tahıllara rastladık. Bu da çok önemli. Belki ilerleyen çalışmalarda sağlam biçimde günümüze ulaşmış ata tohumlarına ulaşma ihtimalimiz var." diye konuştu.

Tohum ve tahılların bulunmasının tarım tarihine ışık tutan çok kıymetli bir bulgu olduğunu vurgulayan Özcan, "Bu, o dönemde insanların beslenme kültürünü, ekolojik uyumlarını ve ekonomik yaşamlarını anlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda günümüz tarımı için de genetik çeşitlilik açısından önemli." dedi.

Kentte 2. yüzyıldan itibaren para basıldığını kaydeden Özcan, Zindan Mağarası önünde yapılan kazılardan bu bilgiye ulaştıklarını bildirdi.

Özcan, "Kent, Roma İmparatorluğu zamanlarında Atina, Pergamon gibi kentlerin oluşturduğu, 12 kentin üye olduğu bir Panhellenion Birliğinin parçasıymış." dedi.

Antik kent

Eğirdir Yuvalı köyünden Beyşehir Gölü'ne kadar uzanan geniş bir bölgeye sahip olan antik kentin çevresinde Tynada, Başören, Sırçalı ve Deliklitaş gibi yerleşmeler bulunuyor.

Zindan Mağarası önündeki Kybele (Meter) kült alanı, antik çağda yalnızca kentin değil, tüm bölgenin en önemli kutsal merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kentin bastığı sikkelerde Kybele'nin yanı sıra Zeus, Dionysos, Hermes ve Dioskurlar gibi tanrıların tasvir edilmesi, inanç çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Roma döneminde de önemini sürdüren Timbriada, Geç Antik Çağ'da bir piskoposluk merkezi olarak kayıtlarda geçiyor.

