İsveç'teki Yemen konulu istişare toplantılarında kritik gün

İsveç'te bugün sona erecek Yemen görüşmelerinde, BM'nin meşru hükümet ve Husilere bir dizi anlaşma teklifinde bulunduğu ve taraflardan cevap beklediği belirtildi.

RIMBO - Bayram Altuğ

Birleşmiş Milletlerin (BM) İsveç'te devam eden Yemen konulu istişare toplantılarında, meşru hükümet ve Husilere, siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşması da dahil bir dizi teklifte bulunduğu ve taraflardan resmi cevap beklediği bildirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda geçen perşembe başlayan istişare toplantılarında kritik aşamaya gelindi.

Dün geç saatlerde İsveç'e gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres taraflarla yapacağı görüşmelerin ardından istişarelerin kapanışını yapacak.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Sözcüsü Hanan Elbadawi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Aralık'ta başlayan istişare toplantılarının bugün TSİ 15.00'te sona ermesinin planlandığını söyledi.

Sözcü Elbadawi, BM'nin taraflara ülkede devam eden iç savaşa bir çözüm bulunmasını öngören yol haritasının belirlenmesi için taslak çerçeve anlaşması sunduğunu belirterek, "Fakat her iki taraftan da hala resmi cevap bekliyoruz." dedi.

Taslak anlaşmanın geçiş dönemi, güvenlik ve siyasi önlemleri içerdiğini aktaran Elbadawi, teklifleri tek bir metinde sunmadıklarının altını çizdi.

Elbadawi, Hudeyde Limanı'nın statüsü, Sana Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açılması ve Yemen'in ekonomik durumuna ilişkin konuların da ayrı ayrı sunulan teklifler içinde yer aldığını kaydetti.

Hanan Elbadawi, BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflarla görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

Husiler Hudeyde'den çekilmeyi kabul etmişti

İsveç'teki Yemen müzakerelerine katılan Husi heyeti üyelerinden Cemal Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BM komitesi denetiminde tüm tarafların Hudeyde kentinden çekilmesini, kapsamlı ve acil bir ateşkes yapılmasını onayladık." ifadesini kullanmıştı.

Amir, Husi heyetinin, BM'nin Hudeyde ve diğer limanları denetlemesini de kabul ettiğini aktarmıştı.

Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3'üncü turun ardından sekteye uğramıştı.

2 yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.