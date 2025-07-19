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Dünya

İsrail, İsveç'te protesto edildi

İsrail'in Gazze'deki okulları ve hastaneleri bombalaması, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Atila Altuntaş  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
İsrail, İsveç'te protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan yüzlerce gösterici, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüdü.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşındı.

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Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail, Filistin'den defol", " Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın ve son günlerde artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

İsveçli aktivist Lasse Eriksson AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırımın dünya da benzeri olmadığını dile getirdi.

Filistin'deki acının çok büyük olduğuna dikkati çeken Eriksson şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'te bir araştırma şirketi kamuoyu yoklaması yaptı. Araştırmaya göre, İsveçlilerin yüzde 75'i İsrail hükümetinin Gazze'de yaptıklarını doğru bulmuyor. Buna rağmen İsveç Parlamentosu'nda İsrail'e ciddi karşı çıkan bir partimiz yok. İsrail'i boykot etmeliyiz. İsrail'in Stockholm Büyükelçisi'ni kovmalıyız. Sokakları doldurmalıyız, bugün Filistin'in çocukları öldürülüyorsa yarın bizim çocuklarımıza, ertesi gün de İran'ın çocuklarına sıra gelecek. Bu soykırıma karşı durmak için bu yüzden buradayım."

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