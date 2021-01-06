Euro
9.09
Dolar
7.39
BIST 100
1,489.56
Altın
1,950.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Qais Omar Darwesh Omar,Zeynep Hilal Karyağdı   | 06.01.2021
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı

Ramallah

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentleri arasındaki anayolun bazı bölümlerinde trafiğe engel oldu.

Bu bölümlerde Filistinlilere ait araçlara taşla saldıran yerleşimciler, araçlarda hasara yol açarken, bazı kişilerin de hafif yaralanmasına neden oldu.

Öte yandan bir başka grup Yahudi yerleşimcinin, Nablus ile Kalkilya kentleri arasındaki yolu kapatarak, Filistinlilere ait araçların geçişine izin vermediği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
63. Grammy Ödülleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Hollanda Başbakanı Rutte, aşılama stratejisinde hata yaptıklarını itiraf etti
Sağlık Bakanı Koca: 3 inaktif aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir
Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak
Bangladeş, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Benzer haberler

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti

İsrail'de Kovid-19 karantinasının kuralları sıkılaştırılıyor

İsrail güçlerince Batı Şeria'da vurulan bir Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerince Batı Şeria'da vurulan bir Filistinli şehit oldu
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor

İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor
Yunanistan İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık savunma anlaşmasını onayladı

Yunanistan İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık savunma anlaşmasını onayladı