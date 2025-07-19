Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, kamp için geldiği Avusturya'nın Wisdischgarsten bölgesinde konaklayacağı otele giriş yapıyor. Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’in Albufeira kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukraynalılar teslim olmamalı ve toprak bütünlüklerinin ihlalini kabul etmemeliler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukraynalılara seslenerek, "Hiçbir zaman işgali kabullenmeyin. Ukraynalılar teslim olmamalı ve toprak bütünlüklerinin ihlalini asla kabul etmemeliler." tavsiyesinde bulundu.

Ruslan Rehimov  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukraynalılar teslim olmamalı ve toprak bütünlüklerinin ihlalini kabul etmemeliler

Hankendi

Aliyev, 3. Şuşa Global Media Forumu'nun katılımcılarıyla Hankendi şehrinde bir araya gelerek bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Zengezur Koridoru konusuna değinen Aliyev, bu hattın yalnızca Azerbaycan topraklarının birleştirilmesini değil, bölgesel ve uluslararası ulaşımı da güçlendirecek stratejik bir hat olacağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aliyev, "Zengezur Koridoru birçok ülkeyi birbirine bağlayacak. Bu sadece Azerbaycan'ın ana karasının Nahçıvan ile birleştirilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda uluslararası taşımacılığın önünü açacak önemli bir ulaşım hattı olacak." dedi.

Koridorun yıllık taşıma kapasitesinin 15 milyon tona ulaşacağını ve Azerbaycan'ın kendi toprakları üzerinde demir yolu inşaatını hızla sürdürdüğünü dile getiren Aliyev, şöyle devam etti:

"Biz şu anda Ermenistan ve İran sınırına kadar demir yolu çekiyoruz. 2026 yılının yaz aylarında bu hattı tamamlayacağız. Maalesef Ermenistan kısmında hiçbir çalışma yapılmadı. Bu konuyu gündeme getirmemek için bilinçli bir şekilde çaba gösteriyorlar. Eğer bundan sonra da bu süreci engellemeye çalışırlarsa, kendileri hem ulaşımdan hem de siyaseten izole olmaya devam edecekler."

"Ukraynalılar teslim olmamalı"

Aliyev, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa değinerek, Ukraynalılara "Hiçbir zaman işgali kabullenmeyin." tavsiyesinde bulundu.

Azerbaycan'ın da hiçbir zaman Karabağ'ın işgalini kabullenmediğini söyleyen Aliyev, zor zamanlar yaşadıklarını, giderek toparlandıklarını fakat sonunda ezeli toprakları işgalden kurtardıklarını ifade etti.

Aliyev, ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığını yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun konuyu çözmek için değil, olduğu gibi bırakmak yönünde faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bize durumu kabullenmemizi söylüyorlardı. Biz ise 'hayır' diyorduk. Biz 2020'de 44 günde yeni realite oluşturduk ve onlar bunu kabullenmek zorunda kaldı. Ukraynalılar da teslim olmamalı ve toprak bütünlüklerinin ihlalini asla kabul etmemeliler." dedi.

"Halkıma asla yalan söylemiyorum"

Dış politikada yürüttüğü siyasetten bahseden Aliyev, "Halkıma asla yalan söylemiyorum. Uluslararası ortaklarıma da mümkün mertebe yalan söylememeye çalışıyorum. Her zaman uluslararası hukukun evrensel ilkelerine bağlı olduk." diye konuştu.

"Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı forumda 52 ülkeden yaklaşık 140 katılımcı yer alıyor.

30'dan fazla haber ajansı, 7 uluslararası kuruluş ve yaklaşık 80 medya kuruluşunun yer aldığı forum 4 gün sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı "Dumansız Türkiye" temalı yeni bir kampanya başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve gençlerle bir araya geldi
Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
DMM, Türkiye'nin Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı:
İzmir'de doğal gaz borusunda meydana gelen patlama trafiği aksatıyor

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukraynalılar teslim olmamalı ve toprak bütünlüklerinin ihlalini kabul etmemeliler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukraynalılar teslim olmamalı ve toprak bütünlüklerinin ihlalini kabul etmemeliler

ASELSAN, Azerbaycan'ın uzay ekosistemi kurmasına katkı sağlamayı hedefliyor

Azerbaycan'dan Anadolu Ajansı'na "Ekinci" ödülü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi
Ahmed Şara'nın Bakü ziyareti: Suriye-Azerbaycan hattında yeni dönem

Ahmed Şara'nın Bakü ziyareti: Suriye-Azerbaycan hattında yeni dönem
Aliyev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terör örgütü PKK'nın silah bırakması nedeniyle tebrik telefonu

Aliyev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terör örgütü PKK'nın silah bırakması nedeniyle tebrik telefonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet