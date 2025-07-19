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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Egemen eşitliğimiz kabul edilmeden müzakere sürecine geçilmeyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda ABD'nin New York kentinde yapılan toplantıda seslerini duyurduklarını belirterek, "Egemen eşitliğimiz kabul edilmeden müzakere sürecine geçilmeyecek." ifadesini kullandı.

Mehmet Kemal Firik  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Egemen eşitliğimiz kabul edilmeden müzakere sürecine geçilmeyecek Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Lefkoşa

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, Kıbrıs konusunda New York'ta yapılan 5+1 formatındaki toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC'ye dönüşünde Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tatar, 5+1 formatlı toplantıda, Kıbrıs'taki taraflar arasında ortak zemin oluşuncaya kadar iki taraf arasındaki işbirliği konularının değerlendirildiğini belirtti.

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Görüşmelerde taraflar arasında yapılacak 6 işbirliği başlığından 2'si üzerinde anlaşma sağlandığını kaydeden Tatar, üzerinde mutabakata varılan başlıkların "Enerji alanında işbirliği" ve "Sınırda açılacak yeni kapılar" olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin ambargo ve izolasyonlar altında insan haklarına aykırı şekilde mağdur edildiklerine dikkati çekerek, KKTC'de mülk alanlara karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tutuklama ve yargılama eylemlerini New York'taki toplantıda dile getirdiğini aktardı.

Guterres'in, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini çok iyi anladığını ve bu doğrultuda adil bir yaklaşımda bulunarak kendilerine yakınlık gösterdiğini söyleyen Tatar, bundan dolayı Guterres'e teşekkür etti.

Kıbrıs Türk tarafının hiçbir zaman diplomasiden kaçmadığını vurgulayan Tatar, toplantıda seslerini duyurduklarına dikkati çekti.

Tatar, "Egemen eşitliğimiz kabul edilmeden müzakere sürecine geçilmeyecek. Bu kökleşmiş bir siyasettir. Eşit uluslararası statümüzün teyidi olmadan müzakerelerin başlamayacağını defalarca anlattık." ifadelerini kullandı.

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