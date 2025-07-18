Dolar
40.34
Euro
46.91
Altın
3,339.31
ETH/USDT
3,474.60
BTC/USDT
120,044.00
BIST 100
10,370.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs görüşmelerinde "güven inşa etmek adına ilerleme kaydedildiğini" söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorunu konusunda "güven inşa etmek adına adım adım ilerlediklerini" belirtti.

Şilan Turp  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs görüşmelerinde "güven inşa etmek adına ilerleme kaydedildiğini" söyledi

Ankara

Guterres, New York'ta düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'yi temsil ettiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere’yi temsilen Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty’nin bulunduğu Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'nın ardından basına açıklamada bulundu.

Görevinin başından bu yana Kıbrıslıların güvenliği ve refahına bağlılığını sürdürdüğünü dile getiren Guterres, bugün gerçekleştirilen görüşmelerin "yapıcı geçtiğini" aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Guterres, mart ayında anlaşılan altı girişim konusunda kaydedilen ilerlemenin ele alındığını ve gençlik girişimleri için teknik komite kurulması, çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili girişimler, mezarlık restorasyonları ve madenlerle ilgili anlaşmaların hayata geçirildiğini söyledi.

Dört yeni geçiş noktası açılması ve tampon bölgede güneş enerjisi kullanımı konusundaki görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Guterres, “Tüm Kıbrıslıların yararı için bu girişimlerin tamamının mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır." dedi.

AA muhabirinin yeni geçiş noktalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Guterres, bu konuda ilerleme kaydedildiğini ve bir anlaşmaya varıldığını, ancak yeni geçiş noktalarının henüz açılmadığını ifade etti.

Guterres, "Hala gelecekteki tartışmalarda ele alınması gereken bir güzergah sorunu var." diye konuştu.

Kıbrıs sorununa çözüm konusunda taraflar arasında çok farklı görüşler olduğunu vurgulayan Guterres, şöyle devam etti:

"Güven inşa etmek adına adım adım ilerliyoruz ve Kıbrıs halkının yararına somut işler yapmak için gerekli koşulları oluşturduğumuzu ve bu sürecin devam etmesi gerektiği konusunda tam bir fikir birliği içinde olduğumuzu düşünüyorum."

Suriye'de yaşanan çatışmalara da değinen Guterres, ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve oradaki farklı toplulukların haklarının tanınması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, “Suriye sorununu çözmek Suriyelilere aittir.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devlet memurlarının yarım zamanlı çalışma hakkına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocuklarımızı demoralize edecek şeylerden çok rahatsız oluyorum
DMM, İstanbul'da imara açılan askeri arazilere ticaret projelerinin yapıldığı iddialarını yalanladı
Adalet Bakanı Tunç'tan, 20 bin personel alımına ilişkin paylaşım
Bakan Kacır: 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs görüşmelerinde "güven inşa etmek adına ilerleme kaydedildiğini" söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs görüşmelerinde "güven inşa etmek adına ilerleme kaydedildiğini" söyledi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk tarafının egemen eşitliği teyit edilmedikçe, çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız

İsrail Kıbrıs'ta neyi amaçlıyor?

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 görüşmelerine katılmak üzere New York'a gitti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 görüşmelerine katılmak üzere New York'a gitti
İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz

İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz
BM Genel Sekreteri Guterres, Srebrenitsa'nın yıl dönümünde "artan nefret söylemlerine" karşı uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, Srebrenitsa'nın yıl dönümünde "artan nefret söylemlerine" karşı uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet