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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk tarafının egemen eşitliği teyit edilmedikçe, çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmedikçe, resmi çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız." dedi.

Şerife Çetin  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk tarafının egemen eşitliği teyit edilmedikçe, çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız

New York

Tatar, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde yapılan Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'nın ardından basının sorularını yanıtladı.

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New York’a, Cenevre’de mart ayında yapılan gayriresmi toplantıda yaşanan belirsizliğe rağmen başlatılan girişimlerde ilerleme sağlamak amacıyla, olumlu, yapıcı ve geleceğe dönük bir gündemle geldiğini ifade eden Tatar, "Cenevre sonrasında adada yaşanan talihsiz olaylar dizisi nedeniyle derin hayal kırıklığımı ifade ettim. Bu gelişmeler, özellikle Rum liderliğinin tutumu, Kıbrıs Türk halkı üzerinde baskı ve tehdit hissini artırmakta, endişe yaratmaktadır. Pek çok Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs’a geçmeleri ya da yurt dışına seyahat etmeleri halinde gözaltına alınma veya tutuklanma korkusu yaşamaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Rum halkının iradesini yansıtan iki ayrı devlet ve iki ayrı demokrasi olduğunu dile getirerek, "Eğer yeni ve resmi bir müzakere süreci başlayacaksa, bu süreç sahadaki gerçekler temelinde, taraflara eşitlik, adalet ve saygı çerçevesinde yaklaşan bir anlayışla yürütülmelidir." ifadesini kullandı.

KKTC'nin son 4 yılda yeni politikasını pekiştirdiğini belirten Tatar, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmedikçe, resmi çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız." dedi.

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