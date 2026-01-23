Dolar
43.36
Euro
51.13
Altın
4,976.41
ETH/USDT
2,985.30
BTC/USDT
90,664.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Grönland meselesinde ABD ile kavga etmediklerini, fikirlerini söylediklerini belirtti.

Atila Altuntaş  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İsveç Başbakanı Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Stockholm

Kristersson, İsveç Ulusal Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı devralma planlarına karşı çıkan ülkeler arasında İsveç'in de bulunduğunu dile getiren Kristersson, ABD'nin ek gümrük vergileri uygulama tehdidi gündemdeyken ülkesinin Danimarka'ya destek verdiğini söyledi.

Yaşanan sürecin ABD ile ilişkilere zarar verdiğini belirten İsveç Başbakanı, "ABD ile kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz. Bunlar güven zedeleyici hatalardı. ABD'nin, güvene ne kadar zarar verdiğini küçümsediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kristersson, İsveç hükümetinin Arktik savunmasının inşasına katılmayı teklif ettiğini belirterek, "Şu an rahat uyuyorum." dedi.

İsveç'in Ukrayna meselesini de yakın takip ettiğinin altını çizen Kristersson, "İsveç, Ukrayna'daki cephede ve müzakerelerde neler olup bittiğine dair iyi bir bilgiye sahip. Şu an Rusya'nın, Ukrayna'nın barışa dönük isteklerine yönelik geri adım atmaya niyetli olduğuna dair hiçbir işaret yok. Önümüzdeki günlerde görüşmelerden gerçekçi umutlar beklemeyin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı dava reddedildi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu'nun temsilcilerini kabul etti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucuyla mücadelemizi insanlık adına yürütüyoruz
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsveç Başbakanı Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz

İsveç Başbakanı Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz

İsveç'te terör örgütü YPG/SDG yandaşları Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdı

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Danimarka, Grönland ve ABD olarak sağlıklı bir diyalog kurmalıyız

İsveç Savunma Bakanı Jonson'dan Grönland'a ilişkin "toprak bütünlüğü vurgusu"

İsveç Savunma Bakanı Jonson'dan Grönland'a ilişkin "toprak bütünlüğü vurgusu"
ABD Başkanı Trump'a, gümrük vergisi getirdiği 8 Avrupa ülkesi ortak açıklamayla tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump'a, gümrük vergisi getirdiği 8 Avrupa ülkesi ortak açıklamayla tepki gösterdi
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Avrupa'da nükleer enerjiye büyük geri dönüş var

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Avrupa'da nükleer enerjiye büyük geri dönüş var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet