Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Lefkoşa'da "Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Avrupa'da nükleer enerjiye büyük geri dönüş var

IEA Başkanı Fatih Birol, dünyada elektrik çağının başladığını belirterek, bu yeni dönemde kritik minerallerin ve yenilenebilir enerjinin öneminin hayati düzeyde arttığını, Avrupa'nın nükleer enerjiye büyük dönüş yaptığını söyledi.

Atila Altuntaş  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Avrupa'da nükleer enerjiye büyük geri dönüş var Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

İsveç'in başkenti Stockholm'de üst düzey temaslarda bulunan Birol, İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf, Başbakan Ulf Kristersson ve eski Başbakan Carl Bildt ile bir araya geldi.

Görüşmelerinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Birol, Japonya'daki Fukuşima kazasının ardından Avrupa'da birçok ülkede durgunluk yaşayan nükleer endüstrinin yeniden canlanmaya başladığını ve geri dönüş yaptığını ifade ederek, İsveç'in bu alanda öne çıkan ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

İsveç Kralı ile nükleer enerjiyi ele aldı

Birol, İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf ile görüşmesinin detaylarını şöyle aktardı:

"Majesteleri Kral Gustaf ile nükleer enerji, temiz enerji teknolojileri, elektrikli araçlar ve iklim değişikliği konularını ele aldık. Kendisine, şahsıma ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın çalışmalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ettim."

İsveç Başbakanı ile enerji güvenliği gündemi

Birol, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile makamında kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, görüşmenin ana gündem maddelerini şu şekilde özetledi:

"Sayın Başbakan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, İsveç'in nükleer enerji alanında benimsediği yeni politikalar dolayısıyla kendisini tebrik ettim. İsveç, önümüzdeki on yılda 2,5 gigavat yeni nükleer santral inşa edecek. Avrupa'nın enerji güvenliği ve nükleer enerjinin küresel çapta hızlı büyümesi konularını ele aldık. Bu alanlarda atılacak adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

"Kritik mineraller hayati öneme sahip"

Temasları kapsamında İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde "Dünya Enerji Görünümü" konulu bir konuşma yaptığını vurgulayan Birol, enerji piyasalarındaki dönüşüme dikkati çekti.

Akademide yaptığı konuşmada altını çizdiği noktalara değinen Birol, "Dünyada artık elektrik çağının başladığı resmen ilan edildi. Bu süreçte yenilenebilir enerji ve nükleer enerjinin önemi giderek artıyor. Yeni enerji düzeninde kritik mineraller hayati bir role sahip. Avrupa'nın ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik zorlukların enerji perspektifiyle ele alındığını anlattım." ifadelerini kullandı.

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile de bir araya gelen Birol, enerji güvenliği ekseninde Avrupa ve dünya meselelerini değerlendirdiklerini kaydetti.

