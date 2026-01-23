Dolar
Gündem

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle Uğur Mumcu Sokak'ın Koza ile Çayhane sokakları arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
