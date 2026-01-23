Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte yarın düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle Uğur Mumcu Sokak'ın Koza ile Çayhane sokakları arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek.
