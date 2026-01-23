Dışişleri Bakanı Fidan: YPG/SDG, Suriye Kürtlerini temsil eden aktör değil
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Fidan'ın değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar şöyle:
- "(Ateşkesin uzatılma ihtimali) İdeal olan DEAŞ mahkumlarının Suriye’den (Irak’a) transferi. Bu vuku bulurken de mevcut çatışmamazlık ortamının devam etmesi gerekiyor.
- ABD’nin orda kalması için kendilerince bir sebep yok aslında.
- (YPG/SDG) Suriye Kürtlerini temsil eden aktör değiller, bu bir realite.
- (KCK’nın tutumu) İyi niyet gösterisinde bulunmak istiyorlarsa, başlasınlar. Suriyeli olmayan PKK mensuplarını Suriye’den çıkarmakla.
- Türkiye’de terör eyleminde bulunmayacağım diyerek “Terörsüz Türkiye’ye” erişmiyorsunuz; örgütün sınırın öbür tarafında onbinlerce silahlandırdığı insan dururken.
- (Türkiye’nin Gazze’deki istikrar gücünde yer alması) Cumhurbaşkanımızın iradesi, bu sorunların çözümü için yapılması gereken ne varsa, ne katkı verilmesi gerekiyorsa hepsini yapın, diplomatik, istihbari, askeri, insani yardım.
- (İran’daki gösteriler) Halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıya yönelik büyük bir tepkisi var.
- Rejimin gitmesini istiyormuş gibi anlatmak ve anlamak da İran öznesinin çok gerçekçi bir analizi olmayabiliyor.
- Suriye’deki, Irak‘taki yaraları daha yeni yeni sararken başka bir büyük yaranın açılmasını açıkçası istemiyoruz.
- Bizim de var gücümüzle sorunların çözülmesine yönelik çalışmamız lazım. Dost acı söyler.
- Hala özellikle İsrail’in İran’a saldırı arayışının emareleri yok değil, o da var.
- (Kanada Başbakanın Davos’taki açıklaması) Kanada’nın bunu yeni söylüyor oluşu enteresan tabi.
- Hegemonun kendisini bir kurala bağlı hissetmediği bir noktaya doğru gidiyoruz.
- Kuzeyde, Akdeniz’de ve Kafkaslar‘da ve Orta Doğu‘da bunların hepsinde ayrı ayrı ekonomik, coğrafi, güvenliğe ve siyasi konulara dayalı ittifaklar inşa etmemiz gerekiyor.
- (Grönland tartışması) Günün sonunda bir kırılma var mı? Var. Bu kırılmaya eşlik eden, gümrük vergileri gibi, Rusya Ukrayna Savaşı’ndaki Amerika’nın aldığı tutum gibi, başka yan etkiler de var mı? Var, Amerika’nın Avrupa güvenliğinden çekilmesi ile alakalı oluşturduğu durum var mı? Var."
