logo
Dünya

İsveç Savunma Bakanı Jonson'dan Grönland'a ilişkin "toprak bütünlüğü vurgusu"

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, "Hiç kimsenin, tüm İskandinav ülkelerinin Grönlandlı ve Danimarkalı dostlarımızı güçlü şekilde desteklediği konusunda en ufak bir şüphesi olduğunu sanmıyorum. Biz toprak bütünlüğünü savunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Şerife Çetin  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
İsveç Savunma Bakanı Jonson'dan Grönland'a ilişkin "toprak bütünlüğü vurgusu" Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

NATO karargahında bulunan Jonson, AA muhabirinin "Bugün ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ı almak için güç kullanıp kullanmayacağı sorusuna 'yorum yok' yanıtını verdi ve Avrupa’nın Rusya ile Ukrayna’ya odaklanması gerektiğini söyledi. Başkan Trump’ın Grönland konusunda askeri araçlara başvurabileceğinden endişe ediyor musunuz? Eğer böyle bir ihtimal varsa, bunun transatlantik ilişkiler ve genel olarak NATO üzerindeki etkileri ne olur?" sorularını yanıtladı.

Jonson, spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, tutumlarının çok net olduğunu söyledi.

"Hiç kimsenin, tüm İskandinav ülkelerinin Grönlandlı ve Danimarkalı dostlarımızı güçlü şekilde desteklediği konusunda en ufak bir şüphesi olduğunu sanmıyorum. Biz toprak bütünlüğünü savunuyoruz." dedi.

İsveç'in "Arktik Dayanıklılık Operasyonu"na da katılarak yapıcı bir tutum sergilediğini anlatan Jonson, Danimarka ile ABD arasında üzerinde mutabık kalınmış bir siyasi süreç olduğunu anımsattı.

Jonson, "Dolayısıyla gelin bu süreci, ileriye dönük yol olarak olduğu gibi işletelim. Bence en iyi ve daha yapıcı seçenek budur." değerlendirmesinde bulundu.

