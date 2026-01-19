Dolar
Dünya

Trump, Grönland'ı kontrol etmek için ne kadar ileri gidebileceği sorusuna yanıt vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka toprağı olan Grönland'ı kontrol etme noktasında ne kadar ileri gidebileceği sorusuna cevap vermekten kaçındı.

Mücahit Oktay  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Washington

Trump, NBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ile karşı karşıya getiren Grönland'ı ilhak girişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı, telefon üzerinden yapılan mülakatta, Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanıp kullanmayacağı sorusuna, "Yorum yok." yanıtını verdi.

Norveç'in Nobel Barış Ödülü yarışması üzerinde hiçbir etkisi olmadığı ve kararın tamamen komiteye ait olduğu fikrine itiraz eden Trump, "Söylediklerinin aksine, Norveç orayı tamamen kontrol ediyor." ifadesine yer verdi.

Trump, "Bununla hiçbir ilgileri olmadığını söylemeyi severler ama aslında her şeyle ilgileri var." diye ekledi.

Grönland konusunda direnen Avrupalı liderleri eleştirdi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin ulusal güvenlik çıkarları için satın almak istediği Grönland konusunda direnç gösteren Avrupalı ​liderlere yönelik eleştirilerde bulundu.

Trump, "Avrupa, Rusya ve Ukrayna ile olan savaşa odaklanmalı. Avrupa'nın odaklanması gereken şey bu, Grönland değil." ifadelerini kullandı.

Grönland anlaşması olmadığı takdirde Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama planlarını hayata geçirip geçirmeyeceği sorulan Trump, "Kesinlikle geçireceğim, yüzde 100." sözlerine yer verdi.

