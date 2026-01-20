Dolar
logo
Dünya

Şara ve Trump'ın telefon görüşmesinde Suriye’nin toprak bütünlüğü ve DEAŞ’la mücadelede işbirliği vurgusu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Kürtlerin haklarının güvence altına alınması ve terör örgütü DEAŞ’la mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi konularında mutabık kaldı.

Jomaa Younis, Ömer Erdem  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Şara ve Trump'ın telefon görüşmesinde Suriye’nin toprak bütünlüğü ve DEAŞ’la mücadelede işbirliği vurgusu

Ramallah

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Şara ile Trump telefonda görüştü.

Açıklamada, iki liderin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemini vurguladığı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Tarafların ayrıca, Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve Suriye devleti çatısı altında korunmasının gerekliliğini vurguladığı ifade edildi.

Görüşmede, Suriye ile ABD arasında terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin sona erdirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin güçlü ve birlik içinde bir Suriye görme yönünde ortak temennilerini dile getirdiği, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla baş edebilecek kapasiteye sahip olması gerektiğini ifade ettikleri aktarıldı.

Telefon görüşmesinde ayrıca çeşitli bölgesel konuların ele alındığı ve Suriye’ye daha iyi bir geleceğe yönelmesi için fırsat tanınmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.

