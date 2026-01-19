Dolar
Dünya

Kanada'nın "Grönland'daki tatbikatlara katılmaları için asker göndermeyi değerlendirdiği" iddia edildi

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin, Grönland'daki tatbikatlara katılmaları için Ada'ya asker göndermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Aynur Şeyma Asan  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Ankara

CBC News'ün haberine göre, ismi paylaşılmayan üst düzey yetkililer, konuya ilişkin bazı olasılık planlarının federal hükümete sunulduğunu savundu.

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri birliğinin halihazırda Grönland'da önceden planlanmış Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) tatbikatına katılıyor olduğunu iddia eden yetkililer, Carney'nin, Danimarka'nın planladığı tatbikatlar için de asker göndermeyi değerlendirdiğini öne sürdü.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin yol açtığı gerilim nedeniyle Kanada'nın bu konuda hangi karara varacağının belirsiz olduğunu kaydetti.

Kanada Başbakanı Carney, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland'ın geleceğinin yalnızca Grönland ve Danimarka tarafından belirlenebileceğini söylemişti.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

