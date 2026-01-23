Dolar
Dünya

İsveç'te terör örgütü YPG/SDG yandaşları Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdı

Terör örgütü YPG/SDG yandaşları, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenledikleri gösteride taşkınlık çıkararak, Filistin bayrağı taşıyan bir gence saldırdı.

Atila Altuntaş, Lejla Biogradlija  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Stockholm

Terör örgütü YPG/SDG yandaşı bir grup, Stockholm'deki Sergels Torg Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde terör örgütünü simgeleyen paçavraları açan grup, o sırada meydanda elinde Filistin bayrağı taşıyan bir genci hedef aldı.

Terör örgütü yandaşları, gencin elindeki bayrağı alarak fiziksel şiddet uyguladı.

Olay yerinde bulunan İsveç polisi ise saldırılara müdahale ederek, saldırıya uğrayan genci olay yerinden uzaklaştırdı.

