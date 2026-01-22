Dolar
Dünya

Ukrayna'nın Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki liman terminallerine saldırısında 3 kişi öldü

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki liman terminallerine, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Moskova

Moskova

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bölgedeki Temryuk ilçesinde bulunan liman terminallerinin, Ukrayna ordusunun saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırı sonucu terminallerde bulunun petrol deposunda yangın çıktığını kaydeden Kondratyev, bölgede yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada ise saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

