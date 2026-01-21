Dolar
43.29
Euro
50.68
Altın
4,812.07
ETH/USDT
2,894.90
BTC/USDT
87,924.00
BIST 100
12,728.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Olay yerinden yayındayız. Aston Villa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Chobani Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Dünya

İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye hava saldırıları düzenledi.

Ethem Emre Özcan  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı Fotoğraf: Mohammad Abushama/AA

Beyrut

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sayda kentine bağlı Harayip ve Kanarit beldeleri ile Nebatiye vilayetine bağlı Ansar, Kefur ve Carcua beldelerindeki bazı binalara hava saldırıları düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki söz konusu 5 belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Atina'da Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ezidi heyetini kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

Netanyahu’nun çıkışı ve İsrail’in artan yalnızlığı: İsrail için ABD’siz güvenlik mümkün mü?

Irak’ın Duhok kentinde İHA ve füze ile saldırı yapıldığı bildirildi

Irak’ın Duhok kentinde İHA ve füze ile saldırı yapıldığı bildirildi
İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet