Dolar
43.29
Euro
50.81
Altın
4,860.69
ETH/USDT
2,977.30
BTC/USDT
89,634.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi, binaları patlattı.

Ramzi Mahmud, Halime Afra Aksoy  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü Fotoğraf: Anas Zeyad Fteha/AA

Gazze

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimde yer alan Deyr Belah kentlerini havadan hedef aldı.

Ayrıca İsrail güçleri, kuzeydeki Şeyh Zayid kentinde saldırılardan geride kalan bina ve tesisleri havaya uçurdu. Patlamalar, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde hissedildi.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri ise Gazze kentinin sahiline doğru makineli tüfekle ateş açtı. Gazze kentinin doğu bölgelerine de hem havadan hem karadan ateş açıldı.

Güneydeki Han Yunus kentinde ise doğu bölgeleri askeri araçlardan açılan yoğun ateşle hedef alındı.

Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 12 zanlı gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Organize suç örgütlerine yönelik 9 ildeki operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonunda 54 şüpheli yakalandı
Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi kamerada
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

Kanada'dan Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na katılmak için ödeme yapılmayacağı açıklaması

İsrail, AB'yi İran Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı

Katar: Gazze’deki ateşkesin başarısı için kararlıyız, İsrail’in tutumu rolümüzü etkilemeyecek

Katar: Gazze’deki ateşkesin başarısı için kararlıyız, İsrail’in tutumu rolümüzü etkilemeyecek
Ürdün: İsrail'in Kudüs'te UNRWA tesislerini yıkması, Filistinlilerin geri dönüş hakkını hedef alıyor

Ürdün: İsrail'in Kudüs'te UNRWA tesislerini yıkması, Filistinlilerin geri dönüş hakkını hedef alıyor
ABD, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na Çin'i davet etti

ABD, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na Çin'i davet etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet