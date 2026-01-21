Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişindeki kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Ankara istikameti ulaşıma açıldı.
Sakarya
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde, 54 PA 554 plakalı otobüs, 06 FSF 724 plakalı kamyon ile 34 ND 0336 plakalı ve 54 AOY 078 plakalı otomobillerin karıştığı kaza meydana geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, B.G'nin (28) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 3'ü ağır 27 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından otoyolun Ankara istikameti ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.