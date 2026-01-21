Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump tarafından liderlerine Barış Kurulu'na katılma yönünde ilerleyen daveti memnuniyetle karşıladı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, "Bakanlar, ülkelerinin Barış Kurulu’na katılmaya yönelik ortak kararını açıklamaktadır. Katıldığını duyurmuş olan Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil her bir ülke kendi ilgili hukuki ve diğer gerekli usullerine uygun olarak katılım belgelerini imzalayacaktır." ifadesine yer verildi.
Bakanların, ABD Başkanı Trump liderliğinde yürütülen barış çabalarına ülkelerinin desteğini yinelemekte ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'da belirtilen Barış Kurulu misyonunun bir geçiş yönetimi olarak hayata geçirilmesini destekleme konusundaki kararlılıklarının teyit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu misyon, kalıcı bir ateşkesin pekiştirilmesini, Gazze’nin yeniden imarının desteklenmesini ve uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ile devlet kurma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir barışın ilerletilmesini hedeflemekte, böylece bölgedeki tüm ülkeler ve halklar için güvenlik ve istikrarın yolunu açmayı amaçlamaktadır."
Açıklamada, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın, liderlerine Barış Kurulu'na katılma yönündeki iletilen davetini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na destek mesajı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Trump'ın Gazze Planı'nın ikinci aşamasını duyurduğunu hatırlatan Sisi, söz konusu sürecin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu planın ilerlemesi ve uygulanması çok önemli. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.
Sisi, Mısır'ın planın başarıya ulaşması için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğunu aktardı.
Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında kurulan "Barış Kurulu"nda yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Sisi, "Hem bölgesel hem de küresel olarak barışı sağlayabilecek her türlü çabayı destekliyoruz." şeklinde konuştu.
Sisi, Trump'ın görevdeki ilk döneminde Büyük Etiyopya Rönesans Barajı (GERD) konusunda "büyük çaba" gösterdiğini vurgulayarak, "O dönemde bu anlaşmanın sonuçlanması için elinizden gelen her şeyi yaptınız." dedi.
Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.
Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.