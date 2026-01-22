Dolar
Dünya

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Danimarka, Grönland ve ABD olarak sağlıklı bir diyalog kurmalıyız

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Grönland, Danimarka ve ABD'nin sağlıklı bir diyalog kurması gerektiğini söyledi.

Atila Altuntaş  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Danimarka, Grönland ve ABD olarak sağlıklı bir diyalog kurmalıyız Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Rasmussen, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile başkent Stockholm'de bir araya geldi. Görüşme sonrası iki bakan basına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya karşı yeni gümrük vergileri tehdidinden vazgeçmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Rasmussen, Trump'ın Grönland sorunu hakkında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapıcı görüşmeler yapmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini dile getirdi.

Rasmussen, ABD'nin Grönland ile ilgili çıkışları konusundaki son gelişmelere temkinli bir iyimserlik duyduğunu dile getirerek, "Bugün iyi bir gündü. Bu sabah uyandığımdaki durum, dün sabah uyandığıma göre çok daha iyi. Ancak henüz yapılması gereken işler var. Danimarka, Grönland ve ABD'nin artık sağlıklı bir diyalog kurması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ABD, İsveç için önemlidir"

Ülkesinin Danimarka ile ilişkilerine dikkati çeken İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard da "Birbirimizin yanında durmamız çok önemli." dedi.

Stenergard, Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulunmalarına rağmen İsveç'in ABD ile ilişkisinin uzun vadeli bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İsveç Dışişleri Bakanı, "ABD ile ilişkilerimizi kesmiş değiliz. ABD, İsveç için önemlidir. ABD ile ilişkimize tek bir yönetimden bağımsız, uzun vadeli bakıyoruz. Bu nedenle transatlantik işbirliğimize sadık kalmamız hayati önem taşıyor. ABD, her zaman sadık bir müttefik olan Danimarka'ya da teşekkür etmeli." diye konuştu.

İlgili konular
