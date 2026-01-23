Dolar
Dünya

Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz

Belçika Başbakanı Bart De Wever, "ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz

Brüksel

De Wever, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için bulunduğu İsviçre'nin Davos kasabasından dönüşünün ardından Belçika Parlamentosu'nda konuştu.

ABD'nin Grönland'la ilişkileri hakkında konuşan De Wever, gerçek bir felaketin eşiğinden dönüldüğüne işaret etti.

De Wever, "ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz." vurgusunu yaptı.

Avrupa'nın gerekli dersleri alması gerektiğine işaret eden De Wever, şimdilik askeri ve ticari kısıtlamalara yönelik tehditlerin bertaraf edildiğini belirterek, "Yeni bir ticaret savaşından kimsenin kazancı olmaz." dedi.

De Wever, ideal bir dünyada Avrupa ile ABD arasındaki bağların güçlü kalacağını ancak ideal dünyada yaşanmadığına işaret ederek, "Avrupalılar olarak fırtınalı zamanlara hazırlanmak zorundayız.” diye konuştu.

Avrupa'nın askeri alanda yeniden kendi ayaklarının üstünde durması gerektiğinin altını çizen De Wever, Avrupa'nın kararlı davranması gerektiğini belirtti.

