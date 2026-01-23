Dolar
Gündem

Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti

Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Çalık, Utku Şimşek, Aynur Ekiz, Huzeyfe Tarık Yaman  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti

Uşak/Ankara

Bir süredir kanser tedavisi gören Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, bugün hayatını kaybetti.

AK Parti Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Altay'ın cenazesinin, yarın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Önceki dönem AK Parti Uşak Milletvekili, değerli kardeşimiz Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden 24, 25, 26 ve 27. dönem AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönemler Uşak milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mehmet kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, yol arkadaşımız Mehmet Altay'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ı kaybetmekten çok büyük üzüntü duyduk. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor
Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Dışişleri Bakanı Fidan: YPG/SDG, Suriye Kürtlerini temsil eden aktör değil
İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı dava reddedildi
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti

