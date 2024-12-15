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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, Suriye’deki gelişmelerin Ürdün'e sıçramasından endişe ettiği öne sürüldü

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan gelişmelerin Ürdün'e sıçramasından endişe eden İsrailli güvenlik yetkililerinin Amman'da "gizli görüşmeler" gerçekleştirdiği iddia edildi.

Burak Dağ  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
İsrail'in, Suriye’deki gelişmelerin Ürdün'e sıçramasından endişe ettiği öne sürüldü

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan gelişmelerin Ürdün'ü etkilemesi ve istikrarsızlaştırmasından endişe ettiği ileri sürüldü.

Habere göre, Tel Aviv yönetimi Suriye'de Esed'i deviren grupların başarısının Ürdün'deki belirli unsurları da etkileyeceği ve rejimi istikrarsızlaştırabileceği konusunda endişe taşıyor.

Bu endişeler nedeniyle İsrail İç İstihbarat Servisi Direktörü Ronen Bar ve İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Shlomi Binder'in Ürdün'ü ziyaret ettiği kaydedildi.

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde de Amman'da 13 Aralık Cuma günü yapılan görüşmelerde tarafların Suriye'deki son durumu ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle ilişkileri ele aldığı aktarıldı.

Buna göre İsrailli ve Ürdünlü güvenlik yetkilileri arasındaki "gizli görüşmelerde" taraflar, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "ortak güvenlik endişeleri" konusunda birlikte çalışmak istediğini dile getirdi.

İsrail ordusu ve Şin-Bet ile Ürdün'ün Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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