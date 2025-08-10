İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'de açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 100'ü çocuk 217'ye çıktı.
Gazze
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 217'ye çıktığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini belirten Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.
Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü çocuk 217'ye yükseldiğini kaydetti.
Gazze "açlıktan" ölüyor
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.
Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.
İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti
AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir grup vatandaşı hava saldırısıyla hedef aldı.
Saldırıda en az 4 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan ed-Dave mevkiinde de İsrail'in sivilleri hedef alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, diğer bazı kişiler yaralandı.
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinin çevresinde bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 850 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 862 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 809 kişi yaralandı.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1793'e çıktı, yaralıların sayısı da 12 bin 590'a çıktı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.