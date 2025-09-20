İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç ve Yunanistan'da protesto edildi
İsveç'in başkenti Stockholm ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Stockholm/Atina
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen protestocular, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü "soykırım savaşının" sona ermesini talep etti.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrailli şirketlerin boykot edilmesi ve İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istedi.
"Bu bir savaş değil, soykırım", "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Direniş, özgürlük, adalet ve yeniden yapılanma" sloganları atan İsveçliler "Soykırımı durdurun" mesajı verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gösteriye destek veren İsveç'in en büyük gazetesi Aftonbladet'in köşe yazarı Jan Guillou, AA muhabirine İsrail'in Filistinlilere soykırım yaptığını söyledi.
Eskiye göre Filistinlileri destekleyenlerin oranının arttığını kaydeden Guillio, "Burada toplandık çünkü gerçeği dile getirmek zorundayız. Filistin’de yaşanan şey bir soykırımdır. Bunu herkes görebiliyor. İsveç'te çok az kişi bunu kabul etmeye cesaret ediyor. Soykırımı açıkça kabul etmeleri için hükümetimizi zorlamalıyız." dedi.
Filistin konusunda dünyanın bölündüğünü belirten Guillou, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya sessiz değil ama bölünmüş durumda. Amerika, İsrail’in yanında. İsveç de bugün İsrail’in gelecekteki müttefiki olma yolunda ilerliyor. Ama Norveç, İrlanda ve özellikle Türkiye bu olanlara gözlerini kapatmıyor ve Filistin'i destekliyor. Dünya ikiye ayrılmış durumda. İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu uluslararası kamuoyunda çok şey kaybetti. Bütün köprülerini yıktı. Yine de durdurulamazmış gibi davranıyor. Çünkü kafasında tek bir hedef var: Siyonist hayali gerçekleştirmek. Filistin'i yok etmek."
Yunanistan
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bazı sol partilerin çağrısıyla düzenlenen eylem kapsamında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen göstericiler Atina'daki Sintagma Meydanı'ndaki meclis binasının önünde toplandı.
Buradan yürüyüşe geçen eylemciler, "Filistin'e özgürlük" ve "Kendini savunma değil, soykırım" sloganları atarak Panepistimiu Caddesi boyunca yürüdü.
AA muhabirine konuşan Vangelia Sotivopulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekerek, "Şu an Filistin meselesi dünyamızın en büyük meselesi. Filistin kaybedilirse, insanlık adaleti de kaybolur, uluslararası hukuk da kaybolur." dedi.
Dünyanın farklı yerlerinden gelen Filistin'e destek mesajlarını değerlendiren Sotivopulu, "Her bir insan, her nerede, dünyanın hangi köşesinde olursa olsun, hangi etnik kimlikten olursa olsun İsrail devletinin izole edilmesi için elinden geleni yapmalı. İsrail, devlet bile değil. Anayasası yok, sınırları yok. Hiçbir şeyi yok. Sadece katil bir ordu, daha fazlası değil." diye konuştu.
Eylemcilerden Despina Panayotopulu ise Yunan halkının tarihi olarak Filistin halkını sevdiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler'in (BM) de birkaç gün önce resmi olarak soykırım olarak tanımladığı, yüzyılın bu en büyük trajedisi karşısında, ona silah göndererek ve ondan silah kabul ederek İsrail ile işbirliği yapan Yunanistan hükümetine de karşı geliyoruz. Yaşasın Filistin halkı!" yorumunu yaptı.
Küresel Sumud Filosu çerçevesinde gerçekleşen Gazze'ye destek inisiyatifinin bir dayanışma olduğunu belirten Panayotopulu, "Bu dayanışmanın etnik, dinsel bir ayrımı olmadığını görüyoruz. Biz yaşamdan yanayız. Ortada tek bir soru var, 'Sen yaşamdan mı ölümden mi yanasın?' Biz yaşamdan, adaletten, eşitlikten yanayız." dedi.
Bir konferansa katılmak üzere Londra'dan Atina'ya gelen ve buradaki Filistin'e destek eylemine katılan Chrisy A. ise "Soykırıma dayanamıyoruz. Kardeşlerimiz, çocuklar her gün katledilirken dayanamıyoruz. Bunu durdurmalıyız. Filistin halkına olanlar için toplu bir hareket başlatmalıyız." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.