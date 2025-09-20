Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi
Katar, İsrail'in 9 Eylül'de başkent Doha'ya düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) resmi bir mektup gönderdi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar'a düzenlediği ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili olarak Doha yönetimi uluslararası platformlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Doha yönetimi bu bağlamda ICAO Konsey Başkanı'na resmi bir mektup gönderdi.
Katar'ın ICAO Daimi Temsilcisi İsa Abdullah el-Maliki'nin ilettiği mektupta, İsrail'in 9 Eylül'deki saldırısının, Katar'ın egemenliğine ve Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'na (Chicago Konvansiyonu) yönelik açık bir ihlal olduğu ve Katar'ın uluslararası hukuk kapsamındaki tüm haklarını saklı tuttuğu ifade edildi.
İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti
İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.