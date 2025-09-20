Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,501.40
BTC/USDT
116,030.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla Köyceğiz’deki orman yangınına müdahale devam ediyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi

Katar, İsrail'in 9 Eylül'de başkent Doha'ya düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) resmi bir mektup gönderdi.

Omar Alothmani, Gülşen Topçu  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi

İstanbul

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar'a düzenlediği ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili olarak Doha yönetimi uluslararası platformlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Doha yönetimi bu bağlamda ICAO Konsey Başkanı'na resmi bir mektup gönderdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katar'ın ICAO Daimi Temsilcisi İsa Abdullah el-Maliki'nin ilettiği mektupta, İsrail'in 9 Eylül'deki saldırısının, Katar'ın egemenliğine ve Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'na (Chicago Konvansiyonu) yönelik açık bir ihlal olduğu ve Katar'ın uluslararası hukuk kapsamındaki tüm haklarını saklı tuttuğu ifade edildi.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti
Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü
İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi

Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi

Atina'da Filistin destekçileri, İsrailli yatırımcılara ait oteli kırmızı boyayla protesto etti

İsrail'in göçe zorladığı Filistinliler, gidebilecekleri son kara parçası sahilde yaşama tutunuyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21'i Gazze kentinden 40 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21'i Gazze kentinden 40 kişi yaşamını yitirdi
Brezilya, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına "müdahil" olma bildirimi yaptı

Brezilya, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına "müdahil" olma bildirimi yaptı
ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planladığı iddia edildi

ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planladığı iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet