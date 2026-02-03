İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 8 artarak 71 bin 803'e yükseldi
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 2 günde 8 artarak 71 bin 803'e çıktı.
Gazze
İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.
Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 19 yaralı getirildiği kaydedildi.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 529 kişinin öldürüldüğü, 1462 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 71 bin 803'e, yaralı sayısının da 171 bin 570'e yükseldiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
İsrail ordusu ve Filistin toplarını gasbeden İsrailliler, geçen ay Batı Şeria'da 1872 saldırı gerçekleştirdi
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da devam eden saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.
İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ocak ayında Filistinliler ve mülkleri aleyhinde 1872 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Şaban, bu saldırıları "sistematik terör politikasının devamı" olarak nitelendirdi.
Saldırılardan 1404'ünün İsrail ordusu, 468'inin İsrailliler tarafından düzenlendiğini kaydeden Şaban, saldırıların, fiziksel şiddet, ağaçların sökülmesi, tarım arazilerinin kundaklanması, çiftçilerin topraklarına ulaşmasının engellenmesi ve mülklere el konulması gibi farklı şekillerde gerçekleştiğini belirtti.
Şaban, ayrıca Filistinliler ait evlerin ve tarım arazilerindeki yapıların yıkıldığını; geniş Filistin topraklarının "güvenlik ya da İsraillilerin korunması" bahanesiyle kapatıldığını ifade etti.
Filistinli ailelerin yerinden edilmesi, yağma, kundaklama
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ocak ayında düzenlediği saldırılar neticesinde 3 bedevi topluluğundan 125 ailenin zorla yerlerinden edildiğine işaret eden Şaban, doğudaki Şellal Avce bedevi topluluğunun zorunlu göçe çok fazla maruz kaldığını aktardı.
İsraillilerin 349 yağma ve hırsızlık eylemi gerçekleştirdiğini ve 1245 zeytin ağacını söktüğü, zarar verdiği ya da zehirlediğini kaydeden Filistinli yetkili, bu saldırıların toprakları asıl sahiplerinden ayırmayı hedefleyen sistematik zorunlu göç politikasını oluşturduğunu ve bunun da tedrici bir fiili ilhak projesinin parçası olduğunu vurguladı.
Yasa dışı yerleşimler
Geçen ay El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Nablus'ta ikişer, Kudüs'te ise bir olmak üzere Filistin toprakları üzerinde yasa dışı 9 yeni yerleşim karakolu kurma girişiminde bulunulduğunu aktaran Şaban, "İsrail makamları, vatandaşlara ait 744 dönüm araziye el koydu. Bunun 50 dönümü Ramallah, Nablus ve Cenin'deki askeri talimatlarla; 694 dönümü ise Kalkilya ve Salfit'te 'Dorot' ismiyle yeni bir yerleşim kurmak amacıyla el konuldu." bilgisini paylaştı.
İkamet edilen evler de dahil yapıların yıkılması
Şaban, İsrail'in ayrıca 126 yapıyı kapsayan 59 yıkım eylemi gerçekleştirdiğini, bunların arasında 77'sinin halen ikamet edilen evler olduğunu, çoğu El Halil ilinde olmak üzere ise 40 yıkım tehdidinde bulunduğunu kaydetti.
Tel Aviv'in geçen ay binlerce dönüm Filistin topraklarında 2 bin 729 konutun inşasını içeren 21 yerleşim planı üzerinde çalıştığı bilgisini veren Şaban, Tulkerim'in batısında 788 dönümlük yeni bir sanayi bölgesi kurulmasını onayladığına işaret etti.
Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, bu adımların Filistin coğrafyasının parçalanmasını daha da derinleştirdiğini vurguladı.
Hamas: Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısı, açıklanan rakamların yarısından az
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım girişlerine uyguladığı kısıtlamalara dikkati çekti.
Ateşkesin ikinci aşamasına geçildiğinin çeşitli taraflarca ilan edilmesine rağmen sahada herhangi bir iyileşme yaşanmadığını vurgulayan Kasm, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini hâlâ büyük ölçüde kısıtladığını belirtti.
Gazze'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğuna işaret eden Kasım, çadırlarda yaşayan zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin durumunun daha da kötüleştiğini ifade etti.
Bu çadırların Filistinlileri ne soğuktan ne de yağmurdan koruyabildiğini vurgulayan Kasım, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek yakıt ve gaz girişine de yalnızca çok sınırlı ölçüde izin verdiğini kaydetti.
Kasım, işgalci İsrail ile sivil-askeri koordinasyon merkezinin Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Hamas Sözcüsü Kasım, Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısının, açıklanan rakamların yarısından bile az olduğunu vurguladı.
İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.
İsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan dün iki yönlü "sınırlı" geçişler başlamıştı. Ancak Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine izin verilmeyeceği bildirilmişti.
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, yeni logo olarak Filistin Yönetimi'nin amblemini kullanmaya başladı
Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, önceki logonun değiştirildiği görüldü.
Önceki paylaşımların Filistin bayrağının renklerinde şeritlerin bir araya gelmesiyle bir kuş ve yeniden imara işaret eden yapı çizimlerinin bulunduğu logosunu değiştiren Ulusal Komite, Filistin Yönetimi'nin bayrak ve kartallı amblemini kullanmaya başladı.
Logo değişimi İsrail'de tepki çekti
Ulusal Komite'nin logosunda değişikliğe gitmesi, Gazze'de Filistin Yönetimi'nin olmayacağını iddia eden İsrail'de hem iktidar hem muhalefetin tepkisini çekti.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, komitenin kullandığı yeni logonun önceden İsrail'e sunulandan farklı olduğu ileri sürüldü.
Açıklamada, İsrail'in söz konusu amblemin kullanılmasını kabul etmeyeceği ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'nin idaresinde yer almayaağı savunuldu.
Bu konuda İsrail muhalefetinden de tepkiler yükselirken eski Savunma Bakanı ve muhalefet partisi İsrail Evimiz'in lideri Avigdor Liberman "Sonunda, 7 Ekim hükümeti Gazze'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne devretti." ifadesini kullandı.
Liberman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin kendilerine "tam zafer" vadettiğini, ancak şimdi "aşağılanmayla" karşı karşıya kaldıklarını savundu.
Witkoff, Ulusal Komite'nin Gazze'ye girişi öncesi İsrail'de
Gazze anlaşmasının her önemli adımı öncesinde İsrail'e gelen Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ulusal Komite'nin Gazze'ye girmesi öncesinde yine İsrail'i ziyaret ediyor.
İsrail’e inen Witkoff, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşecek.
Refah Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine açılmasının ardından Ulusal Komite'nin idareyi devralmak için Gazze Şeridi'ne girmesi bekleniyor.
