İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 277'ye yükseldi
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 50 bin 277'ye yükseldi.
Ankara
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılmak üzere 26 ölü ve 70 yaralı getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 921 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 54 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 277'ye, yaralıların sayısının da 114 bin 95'e yükseldiği kaydedildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
Cenin Belediyesi: İsrail ordusu kamptaki 600 evi yıktı
Cenin Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cenin Mülteci Kampı, 68 gündür devam eden İsrail saldırılarında, evlerin yıkılması ve yakılması, bazılarının ise askeri kışlalara dönüştürülmesi nedeniyle tamamen yaşanılmaz bir bölge haline geldi." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusunun kamptaki yaklaşık 600 evi ve altyapıyı tamamen yok ettiğini belirtilen açıklamada İsrail ordusunun ayrıca 360 bin nüfuslu Cenin kentine de sıkı bir abluka uyguladığı kaydedildi.
Cenin Kampı Medya Komitesinden yapılan açıklamada ise kamptaki 3 bin 250 konutun, İsrail saldırıları nedeniyle oturulamaz hale geldiğine işaret edildi.
İsrail ordusunun, kampa askeri takviye birlikleri ve dozerler gönderdiği, yerinden edilmelerin sürdüğü ifade edilen açıklamada kamp çevresinde yoğun şekilde gerçek mermi kullanıldığı ve insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu aktarıldı.
Açıklamada kampın 21 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yaptığı ve kamptaki tüm Filistinlilerin Cenin kenti ile kentin köylerine yerinden edildiği vurgulandı.
İsrail basını, ordunun, Cenin ve Tulkerim kentlerindeki mülteci kamplarını dağıtmayı planladığını yazdı
Walla internet sitesi, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine başlattığı saldırılarda karşı karşıya kaldığı en büyük zorluğun, "müstahkem şehirlere" dönüşen mülteci kamplarıyla başa çıkmak olduğunu belirtti.
Haberde, ordunun buralarda gözaltı operasyonları ya da suikastlar düzenlemek istediğinde bu bölgelere gizli güçler sokmak zorunda kaldığı, Filistinli silahlı grupların yakın köylere kaçtıkları ve saklandıkları kaydedildi.
Ordunun "kale" şeklinde tasarlanan bu kamplarda hareket özgürlüğünü yeniden sağlaması gerektiğine işaret edilen habere göre, İsrail Merkez Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ali Belot, Cenin ve Tulkerim kentlerindeki mülteci kamplarının dağıtılarak sıradan mahallelere dönüştürülmesi gerektiği yönünde karar verdi.
Haberde ayrıca ordunun bu bağlamda kamplarda yeni yollar inşa etmeyi ve mevcut yolları genişletmeyi amaçlayan ve istihbari bilgilere dayanan gelişmiş ileri mühendislik çalışmalarına başladığı belirtildi.
Bunun kamplara çok yönlü erişimi sağlayacağı ve direnişin, bölgede yeniden konumlanma girişimlerini engelleyeceği savunuldu.
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