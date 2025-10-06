Dolar
41.69
Euro
48.71
Altın
3,936.54
ETH/USDT
4,562.00
BTC/USDT
123,669.00
BIST 100
10,913.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da iki bakanlık arasındaki “İş Birliği Protokolü İmza Töreni”ne katılıyor.
logo
Dünya

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazzelilere soykırımını protesto etti

Pakistan'ın Karaçi kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırımı protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Emirhan Demir  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazzelilere soykırımını protesto etti Fotoğraf: Sabir Mazhar/AA

Ankara

Dawn gazetesinin haberine göre, Filistin destekçileri, Karaçi'nin Şar-i Faysal bölgesinde bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cemaat-i İslami (JI) partisinin organize ettiği yürüyüşe katılan binlerce kişi, İsrail'in Gazzelilere yönelik soykırımına karşı sloganlar ve dövizlerle tepkisini ortaya koydu.

Gösteride konuşan JI lideri Hafız Naimur Rehman, İsrail'in, Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu aktivistlere destek verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 583 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin yaşlı ve engelli yalnız bırakılmadı
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti
Kapıkule'de tır dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşının yurda dönüşü için çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

BM Özel Raportörü Xanthaki'den UEFA'ya "Barış Planı'nı beklemeksizin İsrail'i men" çağrısı

BM Özel Raportörü Xanthaki'den UEFA'ya "Barış Planı'nı beklemeksizin İsrail'i men" çağrısı

ABD'li gazeteci Martin'e göre Sumud aktivistlerine yapılan muamele İsrail'in cezasızlığının göstergesi

İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazzelilere soykırımını protesto etti

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazzelilere soykırımını protesto etti
Hamas heyeti, Gazze’de ateşkes müzakerelerini başlatmak üzere Mısır’a ulaştı

Hamas heyeti, Gazze’de ateşkes müzakerelerini başlatmak üzere Mısır’a ulaştı
Güney Afrika'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Güney Afrika'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet