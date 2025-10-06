Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da iki bakanlık arasındaki “İş Birliği Protokolü İmza Töreni”ne katılıyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı saldırıların derhal durdurulması ve esir takası planına rağmen, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü hava bombardımanında, en az 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Zeynep Tüfekci Gülay  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti Fotoğraf: Arşiv

İstanbul

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivilleri ve insani yardım için toplanan vatandaşlara yönelik saldırılarına devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'nde toplanan bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım almak için toplanan sivillerin üzerine açılan ateş sonucu da 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve aktivistlere saldırarak çok sayıda kişiyi yaraladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Eriha kentinin kuzeyindeki Şelal el-Avca kasabasında Filistinlilere saldırdı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Genel Müdürü Hasan Melihat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölge sakinlerini ve aktivistleri darbettiğini belirtti.

Melihat, İsrailli grubun saldırısına uğrayan çok sayıda kişinin vücudunda morluklar oluştuğunu ve yaralandığını ifade etti.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ta Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Ramallah'ın kuzeybatısındaki El-Mugir ve Ebu Fellah kasabaları arasında yer alan Merac Sey'a ovasında Filistinlilere ait yaklaşık 60 yıllık 120 zeytin ağacının Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kesildiğini duyurdu.

İsrail Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini havaya uçurdu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin Vad Ebu Ketile bölgesine baskın düzenledi.

Askeri araçlar, kamyonlar ve patlayıcı mühendisliği ekipleri eşliğinde bölgeye giren İsrail güçleri, İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli tutuklu Ahmed Rafik el-Heymuni'nin dairesinin de yer aldığı birkaç kattan oluşan binayı kuşattı.

Baskına tepki gösteren bölge sakinlerini göz yaşartıcı gazla müdahale ederek evin çevresinden uzaklaştıran İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Heymuni'ye ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin yaşlı ve engelli yalnız bırakılmadı
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti
Kapıkule'de tır dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşının yurda dönüşü için çalışmalar sürüyor

