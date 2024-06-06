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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine karadan ve havadan düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin öldüğü, 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Mohamed Majed, Ali Semerci, Ömer Erdem  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü

Gazze

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının bir eve düzenlediği saldırıda ölen 3 kişinin cenazesi hastaneye getirildi. İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) da kentte bir grup Filistinlinin olduğu noktayı vurdu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail topçu saldırısında ölen yaşlı bir Filistinli de sağlık ekiplerince Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırdı.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir eve düzenlediği bombardımanda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını aktardı.


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