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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Mohamed Majed, Ekrem Biçeroğlu, Ali Semerci  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin doğusundaki ez-Zehra Okulu yakınındaki el-Hatu ailesinin evini hedef aldığı belirtildi.

Saldırı üzerine bölgeye giden Sivil Savunma ekiplerinin çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Saldırıda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail saldırısı sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin Sivil Savunma Teşkilatından henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusunun Refah'ta bir ambulansı hedef alması sonucu 2 sağlık görevlisi öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansı vurduğunu ve olayda 2 sağlık görevlisinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan'daki Ebu es-Said kavşağında yaralı ve ölüleri tahliye etmek için giden ambulanslardan birini vurduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucunda ambulanstaki sağlık görevlileri Heysem Tubasi ve Suheyl Hassune'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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