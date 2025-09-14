Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz, Madrid'deki İsrail karşıtı gösterilere destek verdi

İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, bisiklet yarışı La Vuelta'nın Madrid'deki son etabını durduran Filistin'e destek gösterilerini "bir onur örneği" olarak nitelendirdi.

Şenhan Bolelli  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Madrid

Diaz, Bluesky adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bisiklet yarışı La Vuelta'nın final etabının yarıda kesilmesine yol açan Madrid'deki İsrail karşıtı gösterilerin "İspanyol toplumunun Gazze'deki soykırımın normalleştirilmesine tahammül etmediğinin göstergesi" olduğunu belirtti.

İspanya Başbakan Yardımcısı, "Bisiklet turu sırasında Filistin halkı için yapılan seferberliklere, tüm gücümüzle destek veriyoruz. Vatandaşlarımız onur örneğidir." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti, İspanya hükümetinin İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararı almasının ardından Başbakan Yardımcısı Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun İsrail'e girişine yasak getirdiğini duyurmuş, İspanya hükümeti de aynı şekilde karşılık vermişti.

La Vuelta'nın finali yarıda kesildi

İspanya'daki bisiklet yarışı La Vuelta, Madrid'deki final etabı İsrail karşıtı yoğun gösterilerden dolayı yarıda kesildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech"adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos'tan bu yana İspanya içindeki tüm etaplarda gösteri yaptı.

Final parkurunun geçtiği Madrid kent merkezinde Callao ve Atocha gibi bölgelerde barikatları deviren İspanyollar, yarış pistine girerek yolları kapattı.

La Vuelta'da İsrail karşıtı gösterilere karşı güvenliği sağlamak için Madrid sokaklarında 2 binden fazla polis ve jandarma görev yaptı.

La Vuelta organizatörleri, bisikletçilerin güvenliği için bitişe yaklaşık 50 kilometrelik bir etap kala yarışı yarıda kesti.



