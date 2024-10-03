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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Batı Şeria'da bir kafeye düzenlediği hava saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Mustafa Deveci, Ali Semerci  | 03.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
İsrail'in Batı Şeria'da bir kafeye düzenlediği hava saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti

Ankara/İstanbul

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 18 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü ve yaralıların Tulkerim kentindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail son iki günde Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 3 BM okuluna saldırı düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki okullara yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lazzarini, İsrail ordusunun son 2 günde Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait 3 okula saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda en az 21 kişinin öldüğünü aktaran Lazzarini, hedef alınan okullarda 20 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığını vurguladı.

Lazzarini ayrıca, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana UNRWA'ya ait 140'tan fazla okulu hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze'de sık sık çeşitli iddialarla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli öldü, 96 bin 794 kişi yaralandı.

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