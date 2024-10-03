Gazzeli Ebu Taha, İsrail saldırısında yaşamını yitiren babasının ayakkabısına sarılarak teselli oluyor
Geçtiğimiz aylarda İsrail saldırısında babasını kaybeden 12 yaşındaki Muhammed Ebu Taha'nın cenaze töreninde babasının ayakkabısına sarılıp ağladığı o görüntüler yürekleri burkmuştu.
Han Yunus
Saldırının gerçekleştiği evde yaşamaya devam eden Taha ailesi yaşadıkları sıkıntıları ve üzüntüleri AA'ya anlattı.
Gazzeli Muhammed Ebu Taha'nın annesi oğlunun babasının ayakkabısına sarılıp ağladığı videoyu günler sonra komşularının kendisine gösterdiği zaman çok duygulandığını söyledi. Anne, eşinin hayatını kaybetmesinden sonra çok zorlandığını, saldırılar yüzünden çocuklarını okula bile yollamak istemediğini söyledi.
Gazzeli Muhammed Ebu Taha da, "Babamın vefat ettiğini kuzenlerim söyledi. Bunu duyduğumda inanamadım, "Hayır, ölmedi, ölmedi" dedim. Daha sonra hastaneye gittim, babamın morgda kefenli bir şekilde olduğunu gördüm. Kuzenim babamın ayakkabısını almıştı, bana verdi. Bu babamdan bana bir hatıra, babamın kokusu var üzerinde. Babamın bu ayakkabılarını görünce kendisi aklıma geliyor. Ayakkabısının tozunu silip duruyorum hep." dedi.
Gazzeli Ebu Taha, "Savaşın 1 yılı dolmak üzere, babam gittiğinden beri çok zorlanıyoruz. Kendisi bize bakıyor, yemeğimizi, suyumuzu getiriyordu. Şimdi kendi kendimize kaldık." dedi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 689 Filistinli öldü, 96 bin 625 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 721 Filistinli hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.