İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 19 artarak 68 bin 519'a çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 19 artarak 68 bin 519'a yükseldi.
İstanbul/Ramallah
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verilere yer verildi.
Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, 15'i enkazdan çıkartılan 19 cenaze ve 7 yaralının ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 93 kişinin hayatını kaybettiği, 324 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 464 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 519'a yaralıların sayısının 170 bin 382'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği ve yakınları tarafından kimlikleri tespit edilen 64 Filistinlinin de Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısına eklendiği aktarıldı.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
İsrail ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin batısındaki Selam Caddesi bölgesinde Bilal el-Kavasimi'nin evine baskın düzenleyerek Kavasimi'yi gözaltına aldı.
Ordu ayrıca El Halil'in güneyindeki El-Burc köyünde Filistinli Atiyye Süleyman et-Telahime'nin evine baskın düzenleyerek evin içindeki eşyaları dağıttı.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'in kuzeyindeki Kaffin kasabasında evlerine baskın düzenlediği Muhammed Eşref Acculi ve Muhammed Vasfi Herşe'yi gözaltına alan ordu ayrıca, Tulkerim'in kuzeyindeki Şuveyke semtine düzenlediği baskın sırasında da Filistinli genç Mazuz Jarun'u evinde gözaltına aldı.
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyindeki Anze kasabasına baskın düzenleyerek Muhammed Ahid Sadaka adlı genci evinde gözaltına aldı.
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bireh kentinin El-Belu bölgesinde de Ammar Hıdıri isimli vatandaşın evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.
Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail güçlerinin, Selfit'in batısındaki Deyr Ballut kasabasında 3 Filistinliyi evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı belirtildi.
Haberde, İsrail güçlerinin kasabada çok sayıda eve baskın düzenleyerek evlerdeki eşyaları dağıttığı ve ardından Muhammed Felah Musa, Kays Adil Abdullah ve İbrahim Remzi Mustafa'yı gözaltına aldığı ifade edildi.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.