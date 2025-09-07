Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,286.50
BTC/USDT
111,172.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili sunduğu yeni teklifi ciddi şekilde değerlendiriyor

İsrail'in, ABD tarafından Gazze Şeridi'nde kapsamlı ateşkes ve esir takası anlaşması için sunulan yeni teklifi "ciddi şekilde değerlendirdiği" belirtildi.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
İsrail, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili sunduğu yeni teklifi ciddi şekilde değerlendiriyor

Kudüs

Başbakanlık ofisinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrailli aktivist Gershon Baskin aracılığıyla Hamas'a ilettiği ABD'nin yeni ateşkes teklifine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Tel Aviv, Trump'ın yeni teklifini ciddi şekilde değerlendiriyor ancak Hamas uzlaşmaz tavrını sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, "Hamas'ın savaşın sona ereceği vaadine güvenmesi gerektiği zira esirlerin serbest bırakılmasından sonra İsrail'in Gazze'de savaşa devam edebilmek için iç ve dış meşruiyetinin olmayacağı" aktarıldı.

Haberde, İsraillilerin, Hamas'ın ABD'nin yeni önerisini kabul edeceğini pek düşünmediği ve olaya büyük şüpheyle yaklaştıkları öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "önceki tekliflere kıyasla temel değişiklikler içeren Trump'ın yeni teklifinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi karşılığında sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslim edilmesi, Gazze kentinin işgalini amaçlayan ​​​​​​​'Gideon'un Savaş Arabaları 2' operasyonunun sona erdirilmesi ve Trump liderliğinde bir müzakere sürecinin derhal başlatılması" gibi şartlar içerdiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kapsamlı ateşkes anlaşması için Washington'un yeni teklifini Hamas'a İsrailli aktivist Gershon Baskin iletmişti.

İsrailli aktivist Baskin, Filistinli direniş gruplarının 2006'da esir aldığı İsrailli asker Gilad Şalit’in serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Hamas ile Tel Aviv arasında arabuluculuk yapmıştı.

Hamas kapsamlı ateşkese hazır olduğunu duyururken İsrail kendi şartlarında ısrarcı

Arabulucular Mısır ile Katar'ın sunduğu kısmi ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini Hamas, 18 Ağustos'ta kabul ettiğini duyurmuş ancak İsrail, söz konusu teklife yanıt vermemekte ısrar etmişti.

Hamas, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu da bildirmişti.

Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

İsrail ise şartlarını, "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" olarak sıralamıştı.

ABD ile Hamas arasında görüşmelerin yeniden başladığı aktarılmıştı

İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından son günlerde görüşmelerin yeniden başladığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.

Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, 'Esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak.' dedik." demişti.

Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim ve öğretim yılı paylaşımı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Moğolistan'ı ziyaret etti
Küresel Sumud Filosu'na destek için birçok ilde yürüyüş düzenlendi
Emine Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Benzer haberler

İsrail, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili sunduğu yeni teklifi ciddi şekilde değerlendiriyor

İsrail, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili sunduğu yeni teklifi ciddi şekilde değerlendiriyor

ABD Başkanı Trump: İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi

Gazeteci Ersin Çelik, Küresel Sumud Filosu'nda Türk heyetinin güçlü varlık gösterdiğini söyledi

Küresel Sumud Filosu'na destek için birçok ilde yürüyüş düzenlendi

Küresel Sumud Filosu'na destek için birçok ilde yürüyüş düzenlendi
Netanyahu, işgal planını devreye soktukları Gazze kentinden 100 bin Filistinliyi sürgün ettiklerini söyledi

Netanyahu, işgal planını devreye soktukları Gazze kentinden 100 bin Filistinliyi sürgün ettiklerini söyledi
Küresel Sumud Filosu'ndan Bosna Hersekli Vitlacil, İsrail'in tekneleri durdurmak için müdahale edebileceğini belirtti

Küresel Sumud Filosu'ndan Bosna Hersekli Vitlacil, İsrail'in tekneleri durdurmak için müdahale edebileceğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet