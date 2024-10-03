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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, Gazze'de yaşayanların son bir yılda tarif edilemeyecek seviyede dehşete katlandığını belirtti

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın Kıdemli İletişim Görevlisi Wateridge, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de yaşayanların son bir yılda tarif edilemeyecek seviyede dehşete katlandığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
BM, Gazze'de yaşayanların son bir yılda tarif edilemeyecek seviyede dehşete katlandığını belirtti Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de yaşayanların son bir yılda tarif edilemeyecek seviyede dehşete katlandığını bildirdi.

BM Cenevre Ofisi, X'ten Wateridge'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in aralıksız saldırıları altındaki Gazze'ye yönelik açıklamalarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Savaşın başlamasının üstünden neredeyse bir yıl geçtiğini hatırlatan Wateridge, Gazze'de 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 41 binden fazla kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Wateridge, Gazze'de insanların 12 ay boyunca acımazsızca katlandıkları dehşetin tarif edilemeyecek seviyede olduğunu belirterek, "Tüm bir nüfusun, her gün ve her saat yaşatılan korkuyu tam olarak tasvir edemiyorum." ifadesini kullandı.

Hastanelerde yoğun bir kan kokusunun olduğunu vurgulayan Wateridge, çaresizlik içindeki doktorların sayısız çocuğun hayatını kurtaramadığını da söyledi.

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