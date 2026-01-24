Dolar
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 sağlık tesisi, vatandaş odaklı hedefimizin bir tezahürüdür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 yeni sağlık tesisi, vatandaş odaklı ve güçlü sağlık altyapısı hedefimizin somut bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Fatma Nur Candan  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
İletişim Başkanı Duran: Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 sağlık tesisi, vatandaş odaklı hedefimizin bir tezahürüdür

Ankara

Duran, NSosyal hesabından Aydın'da hizmete sunulan 11 yeni sağlık tesisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunun yeni yatırımlarla güçlenmeye devam ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bugün Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 yeni sağlık tesisi, vatandaş odaklı ve güçlü sağlık altyapısı hedefimizin somut bir tezahürüdür. Geleceği bugünden inşa eden, modern, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini merkeze alan bu yatırımların Aydın'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."


